Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada
Türkiye Verileri tarafından açıklanan verilere göre illere göre binaların ortalama kat sayısı araştırmasında Kayseri ilk sırada yer alıyor.
- 26.02.2023 13:53
- Güncelleme: 26.02.2023 13:53
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Türkiye Verileri, illere göre binaların ortalama kat sayısını içeren bir veri açıkladı. Verideki bilgilere göre Kayseri 8,2 ile ilk sırada yer alırken, Ankara 7,1 ile ikinci sırada yer alıyor.
İç Anadolu Bölgesi dahil bazı illere göre dağılım ise şu şekilde;
Kayseri:8,2
Ankara: 7,1
İstanbul: 6,9
Adana: 5,4
Niğde:4,7
Kırıkkale:4,5
Eskişehir:4,4
Konya: 4,3
Sivas:4,3
Kırşehir: 4,1
Karaman:4,0
Çankırı:3,9
Nevşehir: 3,8
Aksaray:3,6
Yozgat:3,5
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