Kayseri Gündem: İnternet Gazeteciliğinde 100 Bin Haberi Aştı

İlk olarak 1988 yılında onbeş günlük gazete olarak yayımlanan Kayseri Gündem, 1995 yılında günlük yayına geçerek Kayseri'nin haber hafızası haline geldi.

Kayseri Gündem, 2000 yılında kayserigundem.com ve kayserigundem.com.tr adresleriyle internet haberciliğine adım attı. Kayseri'nin ilk internet haber sitesi olan bu portal, Kayseri yerelinin haber birikimini en iyi şekilde yansıtan arşivlerden biri olma özelliğini taşıyor.

Kayseri Gündem, yerel habercilik anlamında 100 binden fazla haberi ve on binlerce köşe yazısını arşivinde barındırarak, sadece yerel kullanıcılar değil, ülke içi ve dışında birçok internet kullanıcısına da anbean ulaşma imkanı sunuyor.

Kayseri Gündem'in bu başarısı, internet gazeteciliğinin gelişimi ve yerel haberlerin dijital platformda erişilebilirliği açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kayseri Gündem, yerel habercilik alanındaki katkılarıyla Kayseri'nin tarihine ve kültürel hafızasına önemli bir katkı sağlamaya devam ediyor. 100 bin haberi aşan bu portal, gelecekte de habercilik alanındaki öncülüğünü sürdürmeyi hedefliyor.