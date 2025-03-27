Kayseri'de trafik kurallarına uymayan bin 340 sürücüye cezai işlem uygulandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından İl genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Toplamda bin 340 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilimiz genelinde abartı egzoz, drift, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 10 sürücüye alkollü araç kullanımımdan, 130 sürücüye sürücü belgesiz-geçersiz araç kullanmaktan, 445 sürücüye kırmızı ışık ihlali suçundan, 477 sürücüye cep telefonu kullanımından, 3 sürücüye abartı egzozlu araç kullanmaktan, 34 sürücüye makas atmaktan, 188 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten, 6 sürücüye ışık donanımı eksikliğinden, 47 araç sürücüsüne modifiyeli araç kullanmak suçundan cezai işlem yapıldı.