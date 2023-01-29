Malatya Karayolunda yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Kayseri- Malatya Karayolu Pınarbaşı ilçesine bağlı Esenköy mevkiinde Malatya’dan İstanbul istikametine giden Mehmet K. yönetimindeki 44 NK 222 plakalı yolcu otobüsü karşı şeride geçerek şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Kolluk kuvvetleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken kurtarma ekipleri ise otobüsteki yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaralı olarak çıkartılan vatandaşlar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Ekiplerin kaza alanındaki çalışmaları devam ederken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.