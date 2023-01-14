Kayserigaz'dan enerji tasarrufu önerileri

Kayserigaz, Enerji Tasarrufu Haftası çerçevesinde abonelerine doğal gazı daha verimli kullanmaları için önerilerde bulundu. Tüketiciler evlerinde yapacakları küçük dokunuşlarla tasarruf ederek ev ekonomisine katkıda bulunabilecek.

Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye’nin iştiraki Kayserigaz, 11-18 Ocak Enerji Tasarrufu Haftası çerçevesinde abonelerine doğal gaz kullanımı ve enerji tasarrufuyla ilgili tavsiyelerde bulundu. Tüketicilerde enerji tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan Kayserigaz, sürdürülebilir bir dünya için kaynakların verimli kullanılmasının büyük önem taşıdığına da dikkat çekiyor. Enerji tasarrufunun önemli bir göstergesi de verimli doğal gaz kullanımından geçiyor. Binalarda yalıtım ile doğal gaz tüketimlerinde iklim koşullarına bağlı olarak önemli ölçüde tasarruf sağlanabileceğine vurgu yapılan açıklamada, tüketicilerin kombilerini 1 derece düşük sıcaklığa ayarlayarak yakıt tüketiminde yüzde 6 tasarruf sağlayabileceği belirtiliyor. Radyatörler ısı akışına engel olmayacak şekilde kullanıldığında ısının daha iyi iletildiği, örtülen radyatörlerin ise yakıt tüketiminde artışa neden olabileceği vurgulanıyor. Aynı zamanda radyatörün önüne eşya konulması gerekiyorsa araya en az 30 santim mesafe bırakılması öneriliyor. Ayrıca, insan sağlığı için ev ve ofislerde tavsiye edilen ortam sıcaklığının 21-23 derece olduğu belirtiliyor. Doğal gaz faturasını düşürmenin 10 yolu ise şu şekilde açıklandı;

"Tasarruf için eğer binanızda mantolama yoksa ısı yalıtım levhalarıyla iç cephe izolasyonu yapın. Kombinize ve tesisatınıza düzenli bakım yaptırın. Sıcak su termostatınızı 50C’ye ayarlayın. Su ısıtma kontrol vanasını “pilot” konumuna getirin, eğer evden bir hafta veya daha fazla uzak kalacaksanız kapatın. Evden kısa süreli ayrılacaksanız dereceyi en düşük seviyeye getirin. Su tasarruflu duş başlıkları kullanın. Sızdıran muslukları tamir ettirin. Yemek pişirirken fırının veya tencerenin kapağını sık sık açmayın. Yemeğin pişme süresini ve sıcaklık talimatlarını göz önünde bulundurun. Radyatörün arkasındaki duvara radyatör arkası ısı yalıtım malzemesi yerleştirin. Kombinizi sürekli açıp kapatmayın. Evi sıfırdan ısıtmak doğal gazı geceleri düşük ısıda yakmaya göre daha fazla enerji harcamanıza neden olur. Kapı ve pencerelerin hava geçişine izin veren noktalarını kapatın, ancak havalandırma menfezlerini kesinlikle kapatmayın. Havalandırma menfezleri alandaki karbonmonoksiti veya doğal gazı dışarı atabildikleri için hayati önem taşıyor. Zeminlerinize halı veya kilim sererek daha sıcak bir ortam oluşturun. Kapı ve pencerelerinizi yeniden yaptırırken izolasyon yeteneği yüksek malzemeler tercih edin. Konutlardaki tüm ısı kaybının yüzde 25’i pencere ve kapılardan olur. İzolasyonu yetersiz kapı ve pencerelerinizin kenarlarındaki boşlukları pencere süngeri ile kaplayın."