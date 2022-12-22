Kayserigaz, 'obezite karşıtı' ilk işyeri oldu

Kayserigaz, Sağlık Bakanlığının ’Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri’ belgesini Kayseri’de alan ilk şirket oldu. Bakanlığın sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlayan programı çerçevesinde Kayserigaz, yapılan kontroller sonucu belgeyi almaya hak kazandı.

Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden Kayserigaz, Sağlık Bakanlığı tarafından ’Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri’ belgesini Kayseri’de alan ilk şirket oldu.

Çalışanlarının beslenme düzeni, alışkanlıkları ve sağlık etkilerini periyodik olarak kontrol eden Kayserigaz, yemekhanesinde bu standartları karşılayan hijyenik, sağlıklı ve çalışanların kalori ihtiyacına uygun yemekler servis ediyor. Beslenme düzenine ek olarak iş yerinde fiziksel aktiviteyi desteklemek amacıyla merdiven ve iş yerinde bulunan spor salonunun kullanılmasını teşvik eden Kayserigaz iş hayatı dışında da fiziksel aktiviteyi destekleyici sportif faaliyetler ve etkinlikler düzenliyor. Sağlık Bakanlığı Stratejik 2019-2023 Planında, toplumda fiziksel hareketsizliğin yüksek olması, obeziteye neden olan çevrenin var olması, işverenlerin çalışanlara yönelik fiziksel aktivite alışkanlıklarının yaygınlaştırılması konusunda yeterince teşvik edilmemesi, inaktif nüfusun çocuk ve erişkinlerde obezite oranının yüksek olması nedenlerinden hareketle sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve yaygınlaştırmayı amaç edindi.

Bu amacı desteklemek için uygulama rehberi ve eğitim dokümanları yayınlayan bakanlık, belirlenen koşulları destekleyen iş yerlerine gerekli kontrolleri yaparak ’Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri’ belgesi veriyor.