Kayserigaz, Sarıoğlan RMS-A Kapasite Artış Töreni gerçekleştirdi

Türkiye'nin en büyük entegre endüstriyel holdingi ve en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye'nin grup şirketlerinden Kayserigaz, Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerinin doğal gaz arzını sağladığı Sarıoğlan Gaz Basıncı Düzenleme ve Ölçüm İstasyonu'nda (RMS-A) kapasite artışı gerçekleştiriyor.

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  • 22.06.2023 17:28
  • Güncelleme: 22.06.2023 20:42
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Kayserigaz, Sarıoğlan RMS-A Kapasite Artış Töreni gerçekleştirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin en büyük entegre endüstriyel holdingi ve en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden Kayserigaz, Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerinin doğal gaz arzını sağladığı Sarıoğlan Gaz Basıncı Düzenleme ve Ölçüm İstasyonu’nda (RMS-A) kapasite artışı gerçekleştiriyor.

Kayseri’nin Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerine güvenli ve kesintisiz doğal gaz hizmeti veren Kayserigaz tarafından gerçekleştirilen kapasite artış törenine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, SOCAR Türkiye CEO’su (vekaleten) Elchin Ibadov, SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov, ilçe belediye başkanları ve Kayserigaz yetkilileri katıldı. Yapılan kapasite artışı ile birlikte Sarıoğlan RMS-A, Sarıoğlan ve Akkışla’ya ilave olarak Özvatan ve Felahiye ilçelerine de hizmet verebilecek. Kayserigaz, Sarıoğlan ilçesine 4 adet bölge istasyonu ve yaklaşık 165 km uzunluğunda doğal gaz hattı yatırımı yaparak 2 bin 108 haneye doğal gaz ulaştırdı. Doğal gaz ulaşan konutlardan bin 10 adet abonelik işlemi alındı; 995 konutta ise doğal gaz kullanımına başlandı. Akkışla ilçesine ise 3 adet bölge istasyonu ve yaklaşık 102 km uzunluğunda doğal gaz hattı yatırımı yaptı ve bin 59 haneye doğal gaz ulaştırdı. Doğal gaz ulaşan konutlardan 197 abonelik işlemi alındı; 143 konut aktif gaz kullanmaya başladı.

50 bin m3/saat kapasiteye sahip olan Sarıoğlan RMS-A ile birlikte, 267 km hat ile 16 mahalleye doğal gaz ulaştırılmış oldu. Kayseri’de 12 ilçede doğal gaz dağıtım hizmeti sunan Kayserigaz, doğal gazı tüm ilçelere ulaştırmayı hedefliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 2003 yılında şehir dağıtım ihalelerine başladığı ilk il olan Kayseri’de bugün doğal gaz kullanan abone sayısı 600 bini aştı. Kayseri Sarıoğlan ilçesinin nüfusu 13 bin 777, Akkışla ilçesinin nüfusu 5 bin 804 kişi.

İHA

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