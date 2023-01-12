Kayserigaz, Sarıoğlan ve Akkışla'yı doğal gazla buluşturuyor

Türkiye'nin en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye'nin iştiraki Kayserigaz Sarıoğlan ilçesi, Palas Mahallesi ve Çiftlik Mahallesi Akkışla ilçesi, Akin, Kululu, Manavuz, Gömürgen Mahalleleri'ndeki yatırım çalışmalarını tamamladı ve bölge halkını doğal gaz ile buluşturdu.

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  • 12.01.2023 12:01
  • Güncelleme: 12.01.2023 13:20
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Kayserigaz, Sarıoğlan ve Akkışla'yı doğal gazla buluşturuyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye’nin iştiraki Kayserigaz; Sarıoğlan ilçesi, Palas Mahallesi ve Çiftlik Mahallesi; Akkışla ilçesi, Akin, Kululu, Manavuz, Gömürgen Mahalleleri’ndeki yatırım çalışmalarını tamamladı ve bölge halkını doğal gaz ile buluşturdu.

Kayseri’nin 12 ilçesinde 600 binden fazla aboneye hizmet veren Kayserigaz, Sarıoğlan ilçesinde 169 km, Akkışla ilçesinde 98 kilometrenin üzerinde doğal gaz hattı döşedi. Kayserigaz’ın, bu yatırımları ile Sarıoğlan ilçesinde 2 bin 117 hane, Akkışla ilçesinde ise bin 18 hane doğal gaz kullanabilecek. Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerinde doğal gaz kullanımına geçmek isteyen vatandaşların öncelikle abonelik başvurusunda bulunmaları gerekiyor. İlçe sakinleri, abonelik işlemlerini Sarıoğlan ve Akkışla belediyeleri içinde şubat ayı sonuna kadar hizmet verecek olan Kayserigaz yetkililerine yaptırabilecekler.

Doğal gaz kullanmak isteyen vatandaşlar, abonelik işlemleri ile ilgili sorularını Sarıoğlan ve Akkışla Belediyeleri’nde bulunan Kayserigaz yetkilileri ile paylaşabilirler. Ayrıca www.kayserigaz.com.tr internet sitesinden veya 444 5 429 numaralı Kayserigaz Müşteri İletişim Merkezi’nden de 7/24 bilgi alabilirler.

İHA

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