Kayserigücü Avanos'ta kampa girecek

Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayserigücü'nün 3 gün sürecek olan Avanos Kampı başlıyor.

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  • 23.08.2023 12:12
  • Güncelleme: 23.08.2023 12:12
Kayserigücü Avanos'ta kampa girecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayserigücü’nün 3 gün sürecek olan Avanos Kampı başlıyor.

Süper Amatör Küme için geri sayım devam ederken Kayserigücü de sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yaklaşık iki haftadır sezon hazırlıklarını ilimizde sürdüren sarı-siyahlı ekip, kamp için Avanos’ gidecek. Üç gün sürecek olan kampta Kayserigücü, 2 de hazırlık karşılaşmasına çıkacak. Kamp öncesi konuşan Antrenör Rasim Aykurt, "Hızlı bir şekilde sezon hazırlıklarına başladık. İlimizde ilk etabı tamamladık. Şimdi ikinci etap için Avanos’a gidiyoruz. İki hazırlık maçı yapacağız. Sonra yeniden ilimize dönüp sezon hazırlıklarına devam edeceğiz" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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