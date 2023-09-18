Kayserigücü hazırlık maçı kaybetmiyor

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Ejder İş Makineleri Kayserigücü, sezon öncesi 5. hazırlık maçında Kocasinan Şimşekspor ile karşılaştı. Sarı siyahlı ekip, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Yeni sezon hazırlıklarına aralıksız bir şekilde devam eden Ejder İş Makineleri Kayserigücü, sezon hazırlıkları çerçevesinde Kocasinan Şimşekspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Kayserigücü ile Kocasinan Şimşek arasında Organize Stadı’nda oynanan karşılaşma kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Sarı siyahlı ekip, karşılaşmadan Çağlar ve Hüseyin Can’ın attığı gollerle 2-1 galip ayrıldı. Bu galibiyetle Ejder İş Makineleri Kayserigücü, sezon öncesi çıktığı 5 karşılaşmadan da galip ayrılmış oldu.

Ejder İş Makineleri Kayserigücü, Süper Amatör Küme B Grubu’nda mücadele edecek ve sezonun ilk maçında ise Atletikspor ile karşılaşacak.