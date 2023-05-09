Kayserigücü, İbrahim Söylemez ile anlaştı

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kayserigücü, yeni sezon öncesinde antrenör İbrahim Söylemez ile anlaştı.

Bölgesel Amatör Lig’e yükselmek adına iki sezondur önemli mücadele veren Kayserigücü, yeni sezon için kolları erken sıvadı. Geçtiğimiz sezon Play-Off şansını yakalayamayan ve hayal kırıklığı yaşayan ekip, yeni sezon için antrenör İbrahim Söylemez ile anlaşmaya vardı.

Öte yandan, Kayserigücü FK menajeri Oğulcan Karahan görevinden ayrıldığını duyurdu. Karahan, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, “Kayserigücü FK’da bulunan İdari Menajerlik görevimden bugün itibari ile ayrılmış bulunmaktayım. Başta Asbaşkanımız İsmail Eğin olmak üzere, tüm yöneticilerimize, çalışmış olduğumuz tüm teknik ekip ve futbolcularımıza üstün emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kayserimizin güzide kulüplerinden Kaysergücü FK’ya bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.