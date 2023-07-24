Kayserigücü, sezonu 15 Ağustos'ta açacak

Süper Amatör Küme ekiplerinden Ejder İş Makineleri Kayserigücü, yeni sezon hazırlıklarına 15 Ağustos’ta yapacağı antrenman ile başlayacak.

Yeni sezonda İsmail Eğin başkanlığında ve Teknik Direktör Rasim Aykurt yönetiminde yoluna devam edecek olan Ejder İş Makineleri Kayserigücü, sezon hazırlıklarına 15 Ağustos’ta başlayacak. Yeni sezon planlamasına takımı Teknik Direktör Rasim Aykurt’a teslim ederek başlayan Ejder İş Makineleri Kayserigücü, şimdiye kadar iç ve dış transferde 15 ismi kadrosuna dahil ederek başladı. Sarı siyahlı ekip, sezon hazırlıkları başlamadan 6 transfer daha yaparak transferi sonlandırmak istiyor. Transfer için ince eleyip sık dokuyan Kayserigücü, sezon sonunda adını play-off’a yazdırmak istiyor.

Ejder İş Makineleri Kayserigücü, yeni sezon çalışmaları çerçevesinde 4 hazırlık karşılaşması yapmayı planlıyor.