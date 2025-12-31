Kayseri'nin Acı kaybı: Muharip Gaziler dernek Başkanı Osman Balcı Vefat Etti

Olay, cami çıkışı yolun karşısına geçmek isteyen Balcı’ya bir otomobilin çarpmasıyla meydana geldi. Ağır yaralanan Balcı, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Osman Balcı, hem gazilik onurunu taşıyan bir isim hem de Kayseri’deki gazilerin sesi olan bir dernek başkanıydı. Vefatı, şehirde derin üzüntü yarattı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, Balcı’nın yakınları ve gaziler camiasının başı sağ olsun.