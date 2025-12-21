Kayseriili Hayırsever Hacı Seyyid Mehmet Ağa anlatıldı

Sivil Toplum Kuruluşları Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu katıldı. Mehmet Hüsrevoğlu konuşmasında, Kayserili Hacı Seyit Mehmet Ağa’nın hayatını ele aldı. Kayseri’de hayırseverliği ile tanınan önemli bir şahsiyet olduğunun atını çizdi.

Hüsrevoğlu, Hacı Seyit Mehmet Ağa’nın öksüz ve yetim olarak yetişmesine rağmen, çalışkanlığı ve gayreti ile o yıllarda Kayseri’nin sayılı zenginleri arasına girdiğini ve daha sonra da Kayseri’deki birçok hayır eserine imza attığının altını çizdi.

Kayseri’de özellikle bugün hala ayakta olan Çifteönü Camii ve çeşmesinin onun eseri olduğunu belirterek bu çeşmeye su getirmek için çok uzak mesafelerden su kanallarının yapılmasının da onun eseri olduğunun altını çizdi.

Ayrıca esnaflık yaptığı yıllarda birçok esnafı zor durumdan kurtarmaya vesile olduğunu onları yardım taleplerini hiç geri çevirmediğinin ifade etti. Ayrıca kendisi gibi hayırsever olan çocuklarının da aynı geleneği devam ettirdiklerini ve Kayseri’nin son 100 yıldaki tarihinde çok önemli bir yere sahip olan ve Kayseri’deki ilim geleneğinin devam etmesinde büyük emekleri olan Mü’min Hafız Hoca efendinin şehrimize yerleşmesine vesile olduklarının altını çizdi. Buna benzer birçok hayır eserinde imzası olan Hacı Seyit Mehmet Ağa ve ailesinin torununun torunu olan ve bugün hayır işleri ile tanınan Faruk Aksebzeci’den de bahsederek onun da dedelerinin hayırseverlik geleneğini aynı şekilde devam ettirmeye çalıştığını belirtti. Mehmet Hüsrevoğlu konuşmasında, o yıllarda yaşanan ve dilden dile anlatılan Hacı Seyid Mehmet Ağa ile ilgili çeşitli ibretlik olaylardan da bahsetti.