  • Haberler
  • Spor
  • Kayserili 2 judocu Aksaray'dan madalya ile döndü

Kayserili 2 judocu Aksaray'dan madalya ile döndü

Aksaray'da düzenlenen Okul Sporları Judo Küçükler grup müsabakalarına Kayseri'den katılan Beyza Nur Balaban şampiyon, Feriha Elif Aslantaş ise 3'üncü oldu.

Kayserili 2 judocu Aksaray'dan madalya ile döndü

Aksaray’da 4-5 Nisan tarihlerinde Okul Sporları Judo Küçükler grup müsabakaları düzenlendi. Müsabakalara çok sayıda sporcu katıldı. Sporcular derece elde etmek için ter döktü. Müsabakalara Kayseri’den katılan Beyza Nur Balaban şampiyon, Feriha Elif Aslantaş ise 3’üncü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü başarılı sporcuları ve antrenörleri Muhammed Çağrı Yılmaz ile Adnan Erciyes’i tebrik etti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!