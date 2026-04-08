Kayserili 2 judocu Aksaray'dan madalya ile döndü

Aksaray’da 4-5 Nisan tarihlerinde Okul Sporları Judo Küçükler grup müsabakaları düzenlendi. Müsabakalara çok sayıda sporcu katıldı. Sporcular derece elde etmek için ter döktü. Müsabakalara Kayseri’den katılan Beyza Nur Balaban şampiyon, Feriha Elif Aslantaş ise 3’üncü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü başarılı sporcuları ve antrenörleri Muhammed Çağrı Yılmaz ile Adnan Erciyes’i tebrik etti.