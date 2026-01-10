Kayserili 2 Şaire Cumhurbaşkanı'ndan Necip Fazıl Ödülü

Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri muhteşem bir törenle sahiplerini buldu.

Necip Fazıl Ödül töreninde Kayserili 2 şair Necip Fazıl Ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Kayserili şair Celal Fedai, Necip Fazıl şiir ödülüne layık görülürken, genç şair Avukat Hasan Boztaş da Necip Fazıl ilk eserler ödülünü Cumhurbaşkanı'nın elinden aldı.

Toplamda 9 kişinin ödül aldığı Necip Fazıl Ödül Töreninde 2 Kayserili şairin bulunuyor olması Kayserinin kültür ve sanat dünyasında sevinçle karşılandı.

Necip Fazıl Şiir Ödülü: Celal Fedai

Günümüz kadar geçmişin birikiminden beslenerek şiirde geleneksel olanla modernizmi harmanlayan, poetika ve politikanın insan tekleri ve toplum üzerindeki etkilerini soruşturan duyarlılığı, dergiciliği; fikrî planda şiir üzerine verdiği emekler nedeniyle Necip Fazıl Şiir Ödülü'ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Hasan Bozdaş

Gündelik hayatı ilgiyle kurcalayan şiirlerindeki canlı duyuş ve düşünsel çaba nedeniyle Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü'ne layık görülmüştür

Edebiyat dünyasında büyük yankı bulan ve kültür sanat camiasının en prestijli ödülü Necip Fazıl Ödülleri'nin bu yıl 12'ncisini düzendi. Fikir sanat dünyamıza özgün eserleriyle katkı sağlayan yapıtların sahipleri, yoğun ilgi gören törende ödülleriyle buluştu.

Celal Fedai

1972 yılında Kayseri'de doğan Celal Fedai’nin sanat anlayışı, genç yaşta Necip Fazıl’ı okumakla şekillenmiş bir poetik ve politik çizgiye dayanır. Necip Fazıl onun için bir başlangıç noktasıdır; hem idealist hem de sorumluluk yükleyen tavrı, Fedai’nin şiirinde ve düşünce dünyasında temel bir referans olmuştur. Fedai, bu çizgiyi Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, İsmet Özel gibi şairlerle ve Ezra Pound, Paul Celan gibi Batılı modernistlerle buluşturarak gelenek ile modernizmi bir araya getiren bir köprü kurar. Ona göre şiir, yalnızca estetik bir uğraş değil, aynı zamanda politik ve ontolojik bir varoluş biçimidir. İslam maneviyatından doğan bir sanat anlayışını benimseyen Fedai, bireyselliği korumayı önemser; şiirde bir “koro” değil, özgün “sesler” olmasını savunur. Necip Fazıl’ın çilesi ve davası, onun için sanatın gücünü artıran temel unsurlardır. Fedai, ödülleri edebiyatın kendi “lig”ini kurması açısından gerekli aşamalar olarak görürken Batı’daki Nobel gibi ödüllerin politikleştiğini ve edebiyatı araçsallaştırdığını eleştirir. Türk edebiyatının ise hâlâ güçlü bir hamilik sisteminden yoksun olduğunu belirtir. Onun sanat anlayışı, geçmişin maneviyatını ve sorumluluk bilincini bugünün poetik arayışlarıyla buluşturan, bireysel özgünlüğü ve toplumsal aksiyonu ön plana çıkaran bir yaklaşım olarak özetlenebilir.

Avukat Hasan Bozdaş

1990 doğumlu Bozdaş, liseyi Kayseri'de okuduktan sonra Hukuk Fakültesinin bitirdi. Kayseri ve Ankara'da serbest avukatlık yaptı. Şimdi Düzce Üniversitesi'nde akademik dersler veren Bozdaş'ın Adil Bir Akşam (2018) ve İnsanın Madde Olmayan Kısmı (2023) ismli şiir kitapları bulunuyor.