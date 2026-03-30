Kayserili 3 sporcudan Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda önemli başarı

Mersin’in Erdemli ilçesinde 25-30 Mart tarihlerinde Yeşilay Tüm Dallar Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası düzenlendi. 25 metre spor tabanca U21 kadınlar kategorisinde mücadele eden sporcu Arzu Naz Yılmaz Türkiye şampiyonu oldu. Aynı kategoride Gülsunar Tarhan ikinci, Beyza Miray Tügen ise üçüncü sırada yer aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yarışmada derece elde eden sporcular ile antrenörlerini tebrik etti.