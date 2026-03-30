Kayserili 3 sporcudan Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda önemli başarı

  • Haberler
  • Spor
Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Yeşilay Tüm Dallar Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'na Kayseri'den katılan 3 sporcu önemli başarı elde etti.

Mersin’in Erdemli ilçesinde 25-30 Mart tarihlerinde Yeşilay Tüm Dallar Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası düzenlendi. 25 metre spor tabanca U21 kadınlar kategorisinde mücadele eden sporcu Arzu Naz Yılmaz Türkiye şampiyonu oldu. Aynı kategoride Gülsunar Tarhan ikinci, Beyza Miray Tügen ise üçüncü sırada yer aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yarışmada derece elde eden sporcular ile antrenörlerini tebrik etti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!