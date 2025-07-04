Kayserili 4 sporcu Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası'na gidecek

Gençler Türkiye Şampiyonası Kırklareli ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Üst genç erkek kategorisinde Ahmet Akay Dalkıran 57 kilogramda, Mert Güney 51 kilogramda birinci oldu. Üst genç bayan kategorisinde Berra Bilgin 45 kilogramda, Cemile Kartal 67 kilogramda birinci oldu. Alt Genç Bayan kategorisinde Eda Karaçoban 36 kilogramda birinci oldu. Üst Genç erkek kategorisinde Muhammed Ali Çukurtaş 60 kilogramda ikinci, Salih Mert Aydemir 57 kilogramda üçüncü, Aytekin Yörük 54 kilogramda 3’üncü oldu. Üst genç bayan kategorisinde Berra Akdemir 60 kilogramda ikinci, Rümeysa Çerten 51 kilogramda üçüncü, Aysel Uzun 51 kilogramda üçüncü oldu. Alt genç erkek kategorisinde Mehmethan Akdağ 60 kilogramda ikinci, Ali Ramazan Dancı +81 kilogramda ikinci oldu. Alt genç erkek kategorisinde Berk Atıf Şahin 60 kilogramda üçüncü, Abdullah Tuna Daltan 45 kilogramda üçüncü oldu. Alt genç bayan kategorisinde Elif Tuana Elmas 42 kilogramda üçüncü, Aleyna Kara 48 kilogramda üçüncü ve Yasemin Selda Odabaşı 38 kilogramda üçüncü oldu. Kırklareli’den altın madalyayla dönen Ahmet Akay Dalkıran, Mert Güney, Berra Bilgin ve Cemile Kartal Birleşik Arap Emirlikleri’in Abudabi kentinde yapılacak olan Gençler Dünya Şampiyonasında ringe çıkacaklar.