Kayserili aile, Spor A.Ş. antremanlarıyla 20 kilo zayıfladı

Erciyes Üniversitesi öğrencisi Mert Toksipahi de Spor A.Ş. tesislerinde yaptığı düzenli antrenmanlar sayesinde 102 kilodan 82,5 kiloya kadar düştüğünü söyledi. Vatandaşlar, Büyükşehir'in sağladığı imkânlara övgüler yağdırıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Spor A.Ş. aracılığıyla vatandaşların sağlıklı ve kaliteli yaşam sürmesi için çalışmalarına devam edecek. Kayseri'de spor ve sağlıklı yaşam kültürünün yerleşmesi için Büyükşehir'in kapıları her zaman açık.