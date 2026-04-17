  • Kayserili akademisyen Balıkesir'deki silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Kayserili akademisyen Balıkesir'deki silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Semih Kaçmaz, bir iş yerine yönelik yapılan silahlı saldırıda, serseri kurşun isabet etmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Kayserili akademisyen Balıkesir'deki silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Olay, geçtiğimiz gün saat 17.15 sularında Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde meydana geldi. Yüzü maskeli iki şüpheli tarafından bir iş yerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda, Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Semih Kaçmaz, serseri kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kaçmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAYSERİ’DE DEFNEDİLECEK
28 yaşındaki genç akademisyen memleketi Kayseri’de defnedilecek. Bugün Hulusi Akar Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Öte yandan Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; Bandırma ilçesine kaçtıkları tespit edildi. Yapılan operasyon sonucunda şüpheliler T.K. ve A.S. suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Türkiye'de hemofili hasta sayısı 7 bin ile 7 bin 500 arasındadır'
'Türkiye'de hemofili hasta sayısı 7 bin ile 7 bin 500 arasındadır'
TSYD Heyeti, Dünya Spor Başkenti adayı Kayseri'nin spor vizyonunu değerlendirdi
TSYD Heyeti, Dünya Spor Başkenti adayı Kayseri’nin spor vizyonunu değerlendirdi
OSB Başkanı Çarşıbaşı, 'Sanayicimiz ham maddedeki artışı kendi içinde absorbe ediyor'
OSB Başkanı Çarşıbaşı, “Sanayicimiz ham maddedeki artışı kendi içinde absorbe ediyor”
ACES heyeti 3 gün boyunca Kayseri'de değerlendirme yapacak
ACES heyeti 3 gün boyunca Kayseri’de değerlendirme yapacak
Kayserili akademisyen Balıkesir'deki silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Kayserili akademisyen Balıkesir’deki silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Mart ayında Kayseri'de 2 bin 62 konut satıldı
Mart ayında Kayseri’de 2 bin 62 konut satıldı
