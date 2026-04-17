Kayserili akademisyen Balıkesir’deki silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Olay, geçtiğimiz gün saat 17.15 sularında Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde meydana geldi. Yüzü maskeli iki şüpheli tarafından bir iş yerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda, Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Semih Kaçmaz, serseri kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kaçmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAYSERİ’DE DEFNEDİLECEK

28 yaşındaki genç akademisyen memleketi Kayseri’de defnedilecek. Bugün Hulusi Akar Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Öte yandan Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; Bandırma ilçesine kaçtıkları tespit edildi. Yapılan operasyon sonucunda şüpheliler T.K. ve A.S. suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.