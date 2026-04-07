Kayserili Akçadırcı, YSK üyeliğine seçildi
Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi İhsan Kamil Akçadırcı, Yargıtay kontenjanından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine seçildi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev süresinin ocak ayında dolması nedeniyle, Yargıtay ve Danıştay'da seçim süreci başlatılmış ve Danıştay kontenjanından YSK üyeliğine 3 kişi belirlenmişti.
Yargıtay Genel Kurulunca bugün yapılan seçimde ise Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi Kayserili İhsan Kamil Akçadırcı, 180 oy alarak YSK'nin yeni üyesi oldu.