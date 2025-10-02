  • Haberler
  • Kayserili Aktivist Abdussamet Turan'ın Çağrısı: 'Hükümetimden beni eve geri getirmesini isteyin'

Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosunda yer alan Kayserili Abdussamet Turan, İsrailli güvenlik güçleri tarafından alıkonulmadan hemen önce kaydettiği bir videoda, 'Ben kaçırıldım ve İsrail güvenlik güçlerince iradem dışında İsrail'e götürüldüm. Hükümetimden beni eve geri getirmesini isteyin. Soykırımı durdurun,' ifadelerini kullandı.

Ailesi ve yakınları, Turan'ın sağlığı ve güvenliği konusunda endişe duyuyor. Turan, İsrail güvenlik güçlerinin elinden diplomatik yollarla kurtarılmayı umuyor. Bu durum, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekerken, Turan'ın durumu ve çağrısı büyük bir öneme sahip.

