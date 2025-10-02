Kayserili Aktivist Abdussamet Turan'ın Güvenliği İçin Aile Endişeli
Kayserili aktivist Abdussamet Turan, terörist İsrail'in filo baskını sonrası İsrail güçleri tarafından alıkonuldu. Ailesi ve yakınlarının haber alamadığı Turan'dan dolayı endişe duyulmakta. Ailesi, Dışişleri Bakanlığı'nın konuya müdahale ederek Abdussamet Turan'ın güvenliğinden haberdar olmasını talep ediyor.
Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırıda el konulan teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, vatandaşlarımıza konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunmuştur. Vatandaşlarımızın aileleri gelişmeler hakkında bilgilendirilmektedir” denildi.
