  • Haberler
  • Gündem
  • Kayserili Aktivist Abdussamet Turan'ın Güvenliği İçin Aile Endişeli

Kayserili Aktivist Abdussamet Turan'ın Güvenliği İçin Aile Endişeli

Kayserili aktivist Abdussamet Turan, terörist İsrail'in filo baskını sonrası İsrail güçleri tarafından alıkonuldu. Ailesi ve yakınlarının haber alamadığı Turan'dan dolayı endişe duyulmakta. Ailesi, Dışişleri Bakanlığı'nın konuya müdahale ederek Abdussamet Turan'ın güvenliğinden haberdar olmasını talep ediyor.

Kayserili Aktivist Abdussamet Turan'ın Güvenliği İçin Aile Endişeli

Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırıda el konulan teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, vatandaşlarımıza konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunmuştur. Vatandaşlarımızın aileleri gelişmeler hakkında bilgilendirilmektedir” denildi.

Bu bağlamda, Kayserili aktivist Abdussamet Turan, terörist İsrail'in filo baskını sonrası İsrail güçleri tarafından alıkonuldu. Ailesi ve yakınlarının haber alamadığı Turan'dan dolayı endişe duyulmakta. Ailesi, Dışişleri Bakanlığı'nın konuya müdahale ederek Abdussamet Turan'ın güvenliğinden haberdar olmasını talep ediyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Böhürler: 'İlk 4 maddeye dokunulmayacak, kimlik tanımı daha kapsayıcı olacak'
Böhürler: “İlk 4 maddeye dokunulmayacak, kimlik tanımı daha kapsayıcı olacak”
Devlet açığı 2024'te yüzde 3,2'ye düştü
Devlet açığı 2024’te yüzde 3,2’ye düştü
Elitaş: 'Bu barbar İsrail saldırısı, sadece bir engelleme değil, insanlığın ortak değerlerine yönelmiş bir terör eylemidir'
Elitaş: “Bu barbar İsrail saldırısı, sadece bir engelleme değil, insanlığın ortak değerlerine yönelmiş bir terör eylemidir”
Dışişleri Bakanlığı: 'Sumud Filosu'na yapılan saldırı bir terör eylemidir'
Dışişleri Bakanlığı: “Sumud Filosu’na yapılan saldırı bir terör eylemidir”
Kayseri'de sahte alkol operasyonu
Kayseri'de sahte alkol operasyonu
Sumud'un ablukasını protesto için meydanlara inildi
Sumud’un ablukasını protesto için meydanlara inildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!