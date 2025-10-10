  • Haberler
  • Gündem
  • Kayserili Aktivist Akif Yasin Bahçeci, Türkiye'ye Döndü

Kayserili Aktivist Akif Yasin Bahçeci, Türkiye'ye Döndü

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 18'i Türk vatandaşı toplam 94 aktivistin Türk Hava Yolları (THY) tarafından düzenlenen özel bir seferle öğleden sonra Türkiye'ye döneceğini açıkladı. İsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu aktivistlerini taşıyan THY uçağı, İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Kayserili Aktivist Akif Yasin Bahçeci, Türkiye'ye Döndü

Keçeli, ABD merkezli X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan 18 vatandaşımız, düzenlenen özel bir uçak seferiyle bu öğleden sonra ülkemize geliyorlar. Söz konusu seferle 21 ülkeden toplam 94 aktivisti tahliye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu özel seferle Türkiye'ye dönenler arasında Kayserili aktivist Akif Yasin Bahçeci de yer aldı. Bahçeci, İstanbul Havalimanı'nda bekleyen ailesi ve yakınlarıyla duygusal bir buluşma yaşadı. Ailesinin sevinci gözlerinden okunurken, Bahçeci'nin dönüşü, özgürlük mücadelesinin sembollerinden biri olarak kaydedildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayserili Aktivist Akif Yasin Bahçeci, Türkiye'ye Döndü
Kayserili Aktivist Akif Yasin Bahçeci, Türkiye'ye Döndü
Estonya'da Kayseri için 'Dünya Spor Başkenti' görüşmeleri
Estonya'da Kayseri için 'Dünya Spor Başkenti' görüşmeleri
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Miniklere Renkli Atölye Fırsatları
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Miniklere Renkli Atölye Fırsatları
'Artık izleyen değil üreten ol'
“Artık izleyen değil üreten ol”
DMM: 'Restoran ve kafelerde oturma süresine göre ücret alınacak iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır'
DMM: “Restoran ve kafelerde oturma süresine göre ücret alınacak iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır"
Başkan Büyükkılıç'tan Hunat Esnafına Ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan Hunat Esnafına Ziyaret
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!