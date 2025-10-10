Kayserili Aktivist Akif Yasin Bahçeci, Türkiye'ye Döndü

Keçeli, ABD merkezli X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan 18 vatandaşımız, düzenlenen özel bir uçak seferiyle bu öğleden sonra ülkemize geliyorlar. Söz konusu seferle 21 ülkeden toplam 94 aktivisti tahliye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu özel seferle Türkiye'ye dönenler arasında Kayserili aktivist Akif Yasin Bahçeci de yer aldı. Bahçeci, İstanbul Havalimanı'nda bekleyen ailesi ve yakınlarıyla duygusal bir buluşma yaşadı. Ailesinin sevinci gözlerinden okunurken, Bahçeci'nin dönüşü, özgürlük mücadelesinin sembollerinden biri olarak kaydedildi.