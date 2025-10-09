Kayserili Aktivist Yasin Bahçeci'nin dönüşü için girişimler devam ediyor

- Dönüş Planı: Milletvekillerinin, üçüncü bir ülke üzerinden hava yoluyla Türkiye'ye dönmeleri bekleniyor.

- Diğer Türk Vatandaşları: İsrail tarafından gözaltına alınan diğer 18 Türk vatandaşı ise Ketziot Gözaltı Merkezi'ne sevk edildi. Tel Aviv'deki Konsolosluk yetkililerinin, bugün bu vatandaşlarla yüz yüze görüşmesi öngörülüyor.

- Özel Uçak Seferi: İçlerinde Kayserili aktivist Akif Yasin Bahçeci'nin de bulunduğu Türk vatandaşlarının bir an önce ülkelerine dönmeleri için gerekli girişimlerin tamamlandığı ve özel bir uçak seferi düzenlenmesi için tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Akif Yasin Bahçeci'nin durumu, hem Türkiye'de hem de hem de Kayseri'de bulunan yakınları ve kamuoyunda dikkatle takip ediliyor.