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- Kayserili Aktivistler Mısır'a Yola Çıktı: Küresel Gazze Yürüyüşü İçin Uğurlama Töreni
Kayserili Aktivistler Mısır'a Yola Çıktı: Küresel Gazze Yürüyüşü İçin Uğurlama Töreni
Kayserili 10 aktivist, Küresel Gazze Yürüyüşü'ne katılmak üzere Mısır'a doğru yola çıktı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklaması sonrası, dualar ve tekbirler eşliğinde uğurlanan aktivistler, destekçileri tarafından coşkuyla yolcu edildi.
Kayserili Aktivistler
Kayseri'den Kürsel Gazze Yürüyüşüne katılmak üzere hareket eden aktivistler şu isimlerden oluşuyor: Ahmet Aydan Bekar, Erdal Ergenç, Musab Turbil , Ali Yunusoğlu, Ali Tokluman, Fatma Tokluman, Abdurrahman Akargöl, Bilal Öztürk , Muhammed Gazi Öztürk ve Ahmet Arpalı.
Konvoyla Destek
Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan hareketlilik, Kayseri çıkışından Boğazköprü Mevkii'ne kadar yüzlerce araçla oluşturulan konvoyla sürdü. Bu kalabalık destek, aktivistlerin moral bulmasına katkı sağladı.
Hedef: Gazze'nin Refah Kapısı
Aktivistler, Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaşacak ve ardından Ariş Kenti'ne geçecekler. Burada, dünyanın dört bir yanından gelen yürüyüş ekibiyle bir araya gelerek, Gazze'nin Refah Kapısı'na kadar insani bir yürüyüş gerçekleştirecekler.
Küresel Destek
Dünyanın 32 ülkesinden katılan yüzbinlerce kişi, Refah Kapısı'nda gösteriler düzenleyecek. Bu etkinlikler, kapının insani yardımlara açılması ve Siyonist İsrail rejiminin gerçekleştirdiği katliam ve soykırımlara son verilmesi amacıyla gerçekleştirilecek. Aktivistler, uluslararası dayanışmayı artırarak, Gazze halkının sesini duyurmayı hedefliyor.