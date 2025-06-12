Kayserili Aktivistler Mısır'a Yola Çıktı: Küresel Gazze Yürüyüşü İçin Uğurlama Töreni

Kayserili Aktivistler

Kayseri'den Kürsel Gazze Yürüyüşüne katılmak üzere hareket eden aktivistler şu isimlerden oluşuyor: Ahmet Aydan Bekar, Erdal Ergenç, Musab Turbil , Ali Yunusoğlu, Ali Tokluman, Fatma Tokluman, Abdurrahman Akargöl, Bilal Öztürk , Muhammed Gazi Öztürk ve Ahmet Arpalı.

Konvoyla Destek

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan hareketlilik, Kayseri çıkışından Boğazköprü Mevkii'ne kadar yüzlerce araçla oluşturulan konvoyla sürdü. Bu kalabalık destek, aktivistlerin moral bulmasına katkı sağladı.

Hedef: Gazze'nin Refah Kapısı

Aktivistler, Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaşacak ve ardından Ariş Kenti'ne geçecekler. Burada, dünyanın dört bir yanından gelen yürüyüş ekibiyle bir araya gelerek, Gazze'nin Refah Kapısı'na kadar insani bir yürüyüş gerçekleştirecekler.

Küresel Destek

Dünyanın 32 ülkesinden katılan yüzbinlerce kişi, Refah Kapısı'nda gösteriler düzenleyecek. Bu etkinlikler, kapının insani yardımlara açılması ve Siyonist İsrail rejiminin gerçekleştirdiği katliam ve soykırımlara son verilmesi amacıyla gerçekleştirilecek. Aktivistler, uluslararası dayanışmayı artırarak, Gazze halkının sesini duyurmayı hedefliyor.