  • Haberler
  • Gündem
  • Kayserili Aktivistler Mısır'a Yola Çıktı: Küresel Gazze Yürüyüşü İçin Uğurlama Töreni

Kayserili Aktivistler Mısır'a Yola Çıktı: Küresel Gazze Yürüyüşü İçin Uğurlama Töreni

Kayserili 10 aktivist, Küresel Gazze Yürüyüşü'ne katılmak üzere Mısır'a doğru yola çıktı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklaması sonrası, dualar ve tekbirler eşliğinde uğurlanan aktivistler, destekçileri tarafından coşkuyla yolcu edildi.

Kayserili Aktivistler Mısır'a Yola Çıktı: Küresel Gazze Yürüyüşü İçin Uğurlama Töreni

Kayserili Aktivistler

Kayseri'den Kürsel Gazze Yürüyüşüne katılmak üzere hareket eden aktivistler şu isimlerden oluşuyor: Ahmet Aydan Bekar, Erdal Ergenç, Musab Turbil , Ali Yunusoğlu, Ali Tokluman, Fatma Tokluman, Abdurrahman Akargöl, Bilal Öztürk , Muhammed Gazi Öztürk ve Ahmet Arpalı.

Konvoyla Destek

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan hareketlilik, Kayseri çıkışından Boğazköprü Mevkii'ne kadar yüzlerce araçla oluşturulan konvoyla sürdü. Bu kalabalık destek, aktivistlerin moral bulmasına katkı sağladı.

Hedef: Gazze'nin Refah Kapısı

Aktivistler, Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaşacak ve ardından Ariş Kenti'ne geçecekler. Burada, dünyanın dört bir yanından gelen yürüyüş ekibiyle bir araya gelerek, Gazze'nin Refah Kapısı'na kadar insani bir yürüyüş gerçekleştirecekler.

Küresel Destek

Dünyanın 32 ülkesinden katılan yüzbinlerce kişi, Refah Kapısı'nda gösteriler düzenleyecek. Bu etkinlikler, kapının insani yardımlara açılması ve Siyonist İsrail rejiminin gerçekleştirdiği katliam ve soykırımlara son verilmesi amacıyla gerçekleştirilecek. Aktivistler, uluslararası dayanışmayı artırarak, Gazze halkının sesini duyurmayı hedefliyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

FETÖ'den 6 yıl hapis cezasıyla aranan ihraç komiser yardımcısı yakalandı
FETÖ’den 6 yıl hapis cezasıyla aranan ihraç komiser yardımcısı yakalandı
CHP'li Meclis Üyesi Başardı: 'Cami Alanının, Akaryakıt İstasyonuna Çevrilmesi Meclis Kararını Mahkeme İptal Etti'
CHP'li Meclis Üyesi Başardı: 'Cami Alanının, Akaryakıt İstasyonuna Çevrilmesi Meclis Kararını Mahkeme İptal Etti'
Kayseri Mahallesi Projesi: Alkollü Mekanlar Arasında Kültürel Zenginlik Arayışı
Kayseri Mahallesi Projesi: Alkollü Mekanlar Arasında Kültürel Zenginlik Arayışı
Erciyes Kayak Merkezi, Türk Kayak Merkezleri Birliği'ne Üyelik Daveti Aldı
Erciyes Kayak Merkezi, Türk Kayak Merkezleri Birliği’ne Üyelik Daveti Aldı
Talas'ta Konteynerler Hem Yıkanıyor Hem Parfümleniyor
Talas'ta Konteynerler Hem Yıkanıyor Hem Parfümleniyor
Gayrımeşru ilişki yaşadığı öğretmeni yaralayan kadına 8 yıl 4 ay hapis
Gayrımeşru ilişki yaşadığı öğretmeni yaralayan kadına 8 yıl 4 ay hapis
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!