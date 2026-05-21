Kayserili Ali Tokluman, İnsanlık Filosunun Onurlu Yolcusu Olarak İstanbul'a Döndü

Kayseri İHH Yardım Gönüllüsü olan Ali Tokluman, İsrail savaş gemilerinin uluslararası sularda ablukaya aldığı altı kişilik küçük motorlu teknede, Gazze’ye 72 kilometre kala alıkonulmuştu. Günler süren belirsizlik ve zorlu sürecin ardından, bugün ülkesine dönerken yüzündeki yorgunluk kadar kararlılık da dikkat çekti.

İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen karşılama töreninde Tokluman ve diğer aktivistler, yakınları ve yetkililer tarafından VIP Salonu’nda karşılandı. Yaralı aktivistler ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, Tokluman’ın da sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, basın açıklamasında Sumud Filosunun “insanlık filosu” olduğunu vurgulayarak, “Gazze’deki soykırıma karşı insanlık haysiyetini savunan bu kardeşlerimiz, dünyanın vicdanını harekete geçirdiler” dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel ise İsrail’in uluslararası hukuku üçüncü kez ihlal ettiğini belirterek, “Bu müdahale, insani yardım taşıyan sivillere yapılmıştır. Türkiye, vatandaşlarının her zaman yanında olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Ali Tokluman’ın dönüşü, Kayseri’deki dostları ve sivil toplum çevrelerinde büyük bir sevinçle karşılandı. Onun bu yolculuğu, sadece bir yardım misyonu değil; insanlık onurunun, vicdanın ve dayanışmanın sembolü olarak hafızalara