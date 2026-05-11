Kayserili Atıcılardan Mersin’de Rekorlu Şampiyonluk

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü adına yarışan Cemil Kerem Adıgüzel ve Fatma Güney, 10 Metre Havalı Tabanca 15 Yaş Altı (U15) Mix Takım Yarışması’nda 526 puan toplayarak birincilik elde etti.

Kayserili sporcular bu sonuçla, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcuları Dilay Yıldız ve Yağız Temel’e ait 525 puanlık Türkiye rekorunu 1 puan farkla geçerek yeni rekorun sahibi oldu.

Müsabakaların ardından açıklama yapan teknik heyet ve kulüp yetkilileri, genç sporcuların disiplinli ve özverili çalışmalarının karşılığını aldığını belirterek elde edilen başarının Kayseri adına gurur verici olduğunu ifade etti.

Cemil Kerem Adıgüzel ve Fatma Güney’in başarısı, Kayseri’nin atıcılık branşındaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.