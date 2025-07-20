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Kayserili atlet Nursena, Türkiye Şampiyonu oldu

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) atletizm yarışlarına Kayseri'den katılan Nursena Kalay, kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Kayserili atlet Nursena, Türkiye Şampiyonu oldu

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) atletizm yarışları Konya ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yarışlara Kayseri'den katılan Nursena Kalay antrenörü eski milli atlet Süleyman Bekmezci nezaretinde katıldı. Genç sporcu Bin 500 metrede birinci gelerek Türkiye Şampiyonu oldu. Genç atlet Nursena ayrıca derecesini 4.54'e düşürerek kendisine ait derecesini de geliştirdi.

Haber Merkezi

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