Kayserili atletizmciler Türkiye Şampiyonasından madalyayla döndü
U20 Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Kayserili atletler kendilerinden büyüklerle yaptıkları yarışlardan madalyayla döndü.
Kayserili atletizmciler Türkiye Şampiyonasından madalyayla döndü
U20 Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Kayserili atletler kendilerinden büyüklerle yaptıkları yarışlardan madalyayla döndü.
U20 Türkiye Atletizm Şampiyonası Eskişehir ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kendilerinden 3 yaş büyük sporcularla mücadele eden iki sporcu da madalya kazandı. Cafer Ünsal Göktay 3 adım atlama branşında altın madalya kazandı. Fatma Gündüz ise 3 adım atlama branşında bronz madalya kazandı. Çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaybeden antrenör Cemal Koşmaz, “U20 Türkiye Atletizm Şampiyonasında kendilerinden 2-3 yaş büyüklerle çıkan 2 sporcumuz da derece elde etti. Kişisel derecelerini geliştirmek için antrenmanlarımız devam edecek. Cafer en iyi derecesini yaparak, Romanya’da Balkan Şampiyonası ve İtalya’da Avrupa Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı” ifadelerini kullandı.