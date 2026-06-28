Kayserili atletizmciler Türkiye Şampiyonasından madalyayla döndü



U20 Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Kayserili atletler kendilerinden büyüklerle yaptıkları yarışlardan madalyayla döndü.

U20 Türkiye Atletizm Şampiyonası Eskişehir ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kendilerinden 3 yaş büyük sporcularla mücadele eden iki sporcu da madalya kazandı. Cafer Ünsal Göktay 3 adım atlama branşında altın madalya kazandı. Fatma Gündüz ise 3 adım atlama branşında bronz madalya kazandı. Çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaybeden antrenör Cemal Koşmaz, “U20 Türkiye Atletizm Şampiyonasında kendilerinden 2-3 yaş büyüklerle çıkan 2 sporcumuz da derece elde etti. Kişisel derecelerini geliştirmek için antrenmanlarımız devam edecek. Cafer en iyi derecesini yaparak, Romanya’da Balkan Şampiyonası ve İtalya’da Avrupa Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı” ifadelerini kullandı.