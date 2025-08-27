Kayserili atletler İzmir'den 5 madalyayla döndü

Türkiye Atletizm Federasyonu U23 – Büyükler Türkiye Şampiyonası, 22 - 24 Ağustos tarihlerinde İzmir’de yapıldı. Şampiyonaya Kayseri’den sporcular Kıyasettin Kara, Sümeyye Erol ve Elanur Şen, antrenörler Süleyman Altınoluk, Zehra Polat Şarvan ve Sezer Şarvan idaresinde katıldı. Bu sene 2 kez daha rekor kıran Kıyasettin Kara, buradaki yarışlarda da 1500 metre Gençler Türkiye rekorunu kırarak yine altın madalya kazandı. Genç olmasına rağmen büyükler kategorisinde de yarışan Kıyasettin, bir de bronz madalya kazandı. Sümeyye Erol, 3000 metre engelde Türkiye Şampiyonu olarak altın; 5000 metrede ise 3’üncü olarak bronz madalya kazandı. Yarışlara Kayseri’den katılan bir diğer sporcu Elanur Şen de, yıldızlar yaş grubunda olmasına rağmen büyüklerle koşarak Türkiye 3’üncüsü olarak bronz madalya kazandı.