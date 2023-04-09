Kayserili avukatlar, deprem bölgesinde çalışmaya devam ediyor

Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, çok sayıda Kayserili avukatın deprem bölgelerindeki hak mücadelesinde gönüllü olarak görev yapmaya devam ettiğini söyledi. Avukatların, yıkımın en fazla olduğu 4 ilde görev yaptıklarını belirten Köse, 'Hak arama hürriyeti ve kayıpların bulunması noktasında en önemli meslek avukatlık mesleğidir' dedi.

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  • 09.04.2023 13:04
  • Güncelleme: 09.04.2023 13:04
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Kayserili avukatlar, deprem bölgesinde çalışmaya devam ediyor

Depremin çok büyük bir acı olduğunu anlatan Ali Köse, yardım için Hatay’a gittiğini ve oradaki avukatlarla, başsavcıyla, aday komisyonu başkanlarıyla görüştüğünü anlattı. Deprem bölgelerinde acıların devam ettiğine vurgu yapan Köse, özellikle kayıpların bulunması için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Köse, “Anne, babasını bilmeyen çocuklar var. Kayıplar çok fazla oldu. Kayıpların tespiti noktasında DNA testi verilmesini önemsiyoruz. Çünkü kaybı yaşayanların ispatlayacağı fotoğraf veya ona benzer, eşyalar veya bilgiler ne yazık ki depremle beraber yok olmuş durumda. Sadece binalar değil ciddi bir şekilde yaşamlar yıkıldı. Bunun için de kayıpları bulmak veya aramak çok kolay olmuyor. Dün itibariyle 122 avukat meslektaşımızın kaybı vardı” dedi. 
Baroların gönüllü meslektaşlarının o bölgelere yardım için gittiğini ve delil tespitleriyle ilgili çalışma yaptıklarını da anlatan Kayseri Baro Başkanı Köse, “Bu konuyla ilgili alınan ihbarlar noktasında da yurttaşlarımıza her türlü yardımı yapmaya çalıştık. Bu bir müddet daha devam edecek. Umarım oradaki özellikle dört ilimizde Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman’da bulunan avukatlarımızın çalışmalarını, normal hayatın devam edebilmesi için önemsiyorum” ifadelerini kullandı.

‘DEPREM BÖLGESİNDEKİ BAROLARIN AYAĞA KALKMASI ÖNEMLİ’
Deprem bölgelerinde baroların normal düzenine dönmesini beklediklerini anlatan Köse, “Bütün bu hak arama hürriyeti, kayıpların bulunması noktasında en önemli meslek avukatlık mesleğidir. Oradaki avukatların ve baroların ayağa kalkması o bölge için çok önemli. Çünkü oradaki yurttaşlarımızın çok daha rahat bilgiye, belgeye, adalete erişimi sağlanacaktır. Kayıplarını da bulacaklardır“ dedi.

1ha

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