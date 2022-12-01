Kayserili badmintoncu Türkiye üçüncüsü oldu
Türkiye Badminton Şampiyonasına Kayseri'den giden Hamit Atmaca üçüncü oldu.
- 01.12.2022 17:57
- Güncelleme: 01.12.2022 17:57
17 Yaş Altı Türkiye Badminton şampiyonası Ankara’da gerçekleştirildi. Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde gerçekleştirilen müsabakalar 2 gün sürdü. 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonasına 1042 kişinin katıldı. Talas Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hamit Atmaca tek erkekler kategorisinde Türkiye 3’üncüsü oldu.
1ha
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