Kayserili badmintoncular Bulgaristan'dan madalyayla döndü

Bulgarian U15 İnternational 2026 Badminton Şampiyonasında, Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü badmintoncularından Yağmur Koçak, Furkan Alnıdelik ve Musab Şerbetçi madalyayla döndü.

Bulgarian U15 İnternational 2026 Badminton Şampiyonası, Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde düzenlendi. Müsabakalara Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübünden Yağmur Koçak, Furkan Alnıdelik ve Musab Şerbetçi antrenörleri Barış Boyar ve Murat Çohantimur eşliğinde katıldılar. Şampiyonada mücadele eden Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü sporcularından Yağmur Koçak tek kadınlar kategorisinde  ve Erzincan’lı partneri Kağan Erçetin ile mücadele ettiği karışık çiflter kategorisinde şampiyon olarak altın madalya kazandı. Şampiyonaya Kayseri’den katılan diğer sporcular Furkan Alnıdelik ve Musab Şerbetçi ise çift erkekler kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandılar. Sporcular memlekete 2 altın, 2 gümüş madalyayla dönmüş oldu.

Haber Merkezi

Vali Çiçek, "Mimar Sinan taşa ruh vermiştir"
Hulusi Akar'dan Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na 'Hızlı Tren' Ziyareti
Yurt Dışı Seyahatlerinde Ucuz Uçak Bileti Bulma Kılavuzu
Kayserili Mimar Sinan doğduğu köyde anıldı
Şehit polisler mezarı başında dualarla anıldı
Sevim'in 2 kolunu kaybetmesine neden olan işçiye verilen 3 ay hapis cezası onandı
