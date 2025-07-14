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Kayserili badmintoncular İstanbul'dan 2 madalyayla döndü

Kayserili badmintoncular Medine Ecrin Şahin ile Ravzanur Coşar İstanbul'da düzenlenen turnuvada 1 altın 1 de bronz madalya kazandı.

Kayserili badmintoncular İstanbul'dan 2 madalyayla döndü

İstanbul Gençlik Açık 2025 Badminton Turnuvasında 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. U-11 kategorisinde Kayseri’yi temsil eden müsabakalara antrenörleri Abdurrahman Arslan ve Mehmet Korkutan nezaretinde çıktı. Medine Ecrin Şahin ile Ravzanur Coşar çiftler kategorisinde altın madalya kazandı. Teklerde mücadele eden Ravzanur Coşar ise ayrıca bronz madalya kazandı. Sporcular turnuvadan 2 madalyayla dönmüş oldu.

Haber Merkezi

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