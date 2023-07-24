Kayserili badmintoncular yarıfinal vizesi aldı

Çankırı ev sahipliğinde yapılan ve dört gün süren Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) badminton grup müsabakalarında Kayseri kız karması birinci, erkekler il karması ise ikinci oldu. Kız ve erkek karması bir hafta sonra Nevşehir’de yapılacak olan yarıfinal müsabakalarına katılmaya hak kazandı.