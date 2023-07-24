Kayserili badmintoncular yarıfinal vizesi aldı
Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton grup müsabakalarında mücadele eden Kayseri kız ve erkek karması yarıfinallere yükseldi.
- 24.07.2023 10:39
- Güncelleme: 24.07.2023 10:39
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Çankırı ev sahipliğinde yapılan ve dört gün süren Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) badminton grup müsabakalarında Kayseri kız karması birinci, erkekler il karması ise ikinci oldu. Kız ve erkek karması bir hafta sonra Nevşehir’de yapılacak olan yarıfinal müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
1ha
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