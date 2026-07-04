Kayserili Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı tarafından aslen Kayserili olan CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit 'Rüşvet vermek' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.
Kayserili Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı tarafından aslen Kayserili olan CHP’li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit “Rüşvet vermek” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı aslen Kayserili olan CHP’li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Rüşvet vermek” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Yiğit hakkında İçişleri Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, “Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, hakkında “Rüşvet vermek” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğinin 28.06.2026 tarihli ve 2026/63 sorgu numaralı kararı ile konutu terketmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına karar verilmesi üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.
Başkan Yiğit'in yerine başkan vekili seçimi ise 10 Temmuz Cuma günü yapılacak.