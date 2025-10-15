Kayserili basketbolcular Candan Eylül ve Umay Trabzon'a transfer oldu
Kayseri Basketbol alt yapısından yetişen ve A Takıma kadar yükselen Candan Eylül Dikmen ile Umay Keçeli Trabzon Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu.
Melikgazi Kayseri Basketbol alt yapısından yetişen ve A takıma kadar yükselen Candan Eylül Dikmen 2023 – 2024 sezonunda A Takımda 7, 2024 – 2025 sezonunda ise 9 maçta şans buldu. Umay Keçeli ise BGL’de 12 maçta mücadele etti. Genç basketbolcular, 2025 – 2026 sezonunda Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi takımlarından Trabzon Büyükşehir Belediyespor forması giyecek.