Kayserili basketbolcular Candan Eylül ve Umay Trabzon'a transfer oldu

Kayseri Basketbol alt yapısından yetişen ve A Takıma kadar yükselen Candan Eylül Dikmen ile Umay Keçeli Trabzon Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu.

Melikgazi

Melikgazi Kayseri Basketbol alt yapısından yetişen ve A takıma kadar yükselen Candan Eylül Dikmen 2023 – 2024 sezonunda A Takımda 7, 2024 – 2025 sezonunda ise 9 maçta şans buldu. Umay Keçeli ise BGL’de 12 maçta mücadele etti. Genç basketbolcular, 2025 – 2026 sezonunda Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi takımlarından Trabzon Büyükşehir Belediyespor forması giyecek.

