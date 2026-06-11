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Kayserili Belediyeler ve Odalar, Şehrin Değerlerini İstanbul'da Tanıttı

Kayserili belediyeler ve odalar, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Kayseri 2. İl Tanıtım Günleri'nde açtığı stantla şehrin gastronomi, kültür, sanat, eğitim ve turizm potansiyelini ziyaretçilere tanıttı. Avrupa Birliği tescilli Kayseri pastırması ve şehrin zengin değerleri yoğun ilgi gördü.

Kayserili Belediyeler ve Odalar, Şehrin Değerlerini İstanbul'da Tanıttı

Kayserili Belediyeler ve Odalar, Şehrin Değerlerini İstanbul’da Tanıttı

(RHA)- Kayserili belediyeler ve odalar, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen Kayseri 2. İl Tanıtım Günleri’nde açtığı stantla şehrin gastronomi, kültür, sanat, eğitim ve turizm potansiyelini ziyaretçilere tanıttı. Avrupa Birliği tescilli Kayseri pastırması ve şehrin zengin değerleri yoğun ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Ticaret Borsası ve ilçe belediyeleri, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı’nda 11-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Kayseri 2. İl Tanıtım Günleri’nde yerini alarak şehrin kültürel, tarihi ve gastronomi mirasını binlerce ziyaretçiyle buluşturuyor. Kayseri’nin sahip olduğu değerleri ulusal ölçekte tanıtmak amacıyla kurulan stantlar etkinliğin ilgi gören alanlarından biri oldu. Ziyaretçiler, Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili alan Kayseri Pastırması başta olmak üzere mantı, sucuk, yağlama, Develi Cıvıklısı, fırın ağzı, nevzine, gacer ekmeği ve kete gibi Kayseri mutfağının eşsiz lezzetleri hakkında bilgi alma fırsatı buldu.
Etkinlikte yalnızca gastronomi değil, Kayseri’nin köklü tarihi ve güçlü turizm potansiyeli de tanıtıldı. Kültepe’den Erciyes’e, Soğanlı Vadisi’nden Kayseri Kalesi’ne uzanan medeniyet mirası, ziyaretçilere görsel ve yazılı materyaller eşliğinde anlatıldı. Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes’in dört mevsim turizm anlayışıyla sunduğu imkanlar da katılımcılara aktarıldı.
 

Haber Merkezi

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