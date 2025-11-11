Kayserili besicilerin su faturalarında yüzde 50 indirim

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığında başlayan Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda 96 madde görüşülerek karara bağlandı.

Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Kasım ayı Meclis Toplantısı Büyükşehir Belediyesi Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda 59 asıl ve 37 ek olmak üzere toplam 96 gündem maddesi görüşülerek karara bağladı.

‘Kayseri’de hayvancılığı desteklemek amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın TÜRKVET sisteminde hayvancılık yaptığına dair aktif işletme kaydı olan, T.C. kimlik veya işletme numarası ile uyumlu su aboneliği bulunan şahısların yıllık 3 bin ton su tüketim bedeline kadar yansıtılacak su faturalarının yüzde 50’sinin 31 Aralık 2026 tarihine kadar Kayseri Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanması talebi’ meclis üyelerince görüşüldü.

Hayvancılıkla uğraşan üreticilere sunulan su faturasına yüzde 50 destek projesi kapsamında 2025 yılında sunulan katkıya dair bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, yaklaşık bir yılda 9 bin 554 aboneye 16 milyon 529 bin TL’lik su faturası desteği sağladıklarını kaydetti. KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan da projenin hayata geçtiği günden bu yana üreticilere sağlanan desteğin 38 milyon 500 bin lirayı bulduğunu söyledi.

“Üretene Minnettarız ve Hizmetkârız”

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi CHP Akkışla Meclis Üyesi Kasım Aydoğan, Şap hastalığı ile ilgili yaşanan soruna çözüm üretme noktasında destek talebi üzerine, Şap hastalığı ve benzeri hayvan hastalıkları konusunda da üreticilere ilaç desteği verebileceklerini belirterek, “İlaç konusunda yardımcı olalım. Yeter ki üreten olsun. Üretene minnettarız ve hizmetkârız. Meclisimizden bu konuda bir tereddüt oluşmaz, destek çıkar” dedi.

Büyükkılıç, Kayseri’de 400 binin üzerinde büyükbaş, 1 milyonun üzerinde de küçükbaş bulunduğunu ifade ederek, üreticileri desteklediklerini söyledi.

Açıklama ve konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç, talebi oylamaya sunarken talep, oy birliği ile kabul edildi.

‘Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Melikgazi İlçesi, Altınoluk Mahallesi, 7193 ada, 6 parselde bulunan sosyal tesisin Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm İnş. San. ve Tic. A.Ş. (Spor A.Ş.)’ye tahsis edilmesi talebi’ de meclis üyelerince görüşülerek karara bağlandı.

İlgili gündem maddesine dair açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, “Altınoluk bölgemize tesisimiz hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah o bölgede sosyal, kültürel bağlamda 6 bin metrekare büyüklüğünde güzel bir tesis ortaya çıktı, tamamlandı. Biz tahsis edelim, arkadaşlarımız da orada hizmetleriyle bölge insanlarını buluştursun” dedi. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.