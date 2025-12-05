Kayserili Bilim İnsanı Prof. Kabalcı, yine 'En Etkili Kariyer' listesine adını yazdırdı

Stanford Üniversitesi (ABD) tarafından Elsevier veri tabanında yayımlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi”nin 2024 sonuçları açıklandı. Liste, bilim insanlarının yıllık etki ve kariyer boyu performanslarını esas alan iki ayrı kategoride oluşturuldu.

Alanında uzman araştırmacılar tarafından yürütülen değerlendirmede, 22 farklı alan ve 174 alt bilim dalında görev yapan bilim insanlarının verileri; bilimsel h-indeksi, dengelenmiş ortak yazarlı hm-indeksi, atıf sayısı, yazar sırası, yazar sayısı ve kendine atıf oranı gibi kriterlere göre analiz edildi. Çalışma sonucunda ilk yüzde 2’lik dilime giren 200 bini aşkın bilim insanı listede yer aldı.

Bu kapsamda Prof. Dr. Yasin KABALCI, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da hem Yıllık Etki hem de Kariyer Boyu kategorilerinde listeye girme başarısı gösterdi. Prof. Dr. KABALCI, 2020 yılından bu yana aralıksız olarak yer aldığı listeye bu yıl altıncı kez adını yazdırdı.

