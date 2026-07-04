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Kayserili bisikletçiler Gebze'den 3 madalyayla döndü

Türkiye Şampiyonası 3'üncü Etap Gebze Yarışlarınna Kayseri'den katılan 3 sporcu madalyayla döndü.

Kayserili bisikletçiler Gebze'den 3 madalyayla döndü

Türkiye Bisiklet Federasyonu Türkiye Şampiyonası’nın Gebze etabına Kayseri’den spoercular da katıldı. Antrenör Bayram Eroğlu nezaretinde yarışlara katılan Metin Uğur U17 erkeklerde, Berranur Erden U17 kızlar kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandılar. Beyzanur Çemç U17 kızlarda Türkiye 3’üncüsü olarak bronz madalya kazandı. Berranur Erden, 2026 sezonu puan klasmanında 1’inci sıraya yükselerek lider formasının sahibi oldu.

Haber Merkezi

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