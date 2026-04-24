Kayserili Bursa Milletvekili Türkoğlu 'Kayseri lobisine rastlamadım'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, bir dizi ziyaret ve program kapsamında memleketi Kayseri’ye geldi.

İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nun katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç, İYİ Parti GİK üyesi Kazım Yücel, İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener, parti üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Basın toplantısında konuşan Milletvekili Türkoğlu, Kayseri’ye hızlı tren ve otoban hizmetinin gelmediğini altını çizerek iktidarı eleştirdi.

İYİ Partili Türkoğlu; “Kayseri, memleketin en çalışkan insanlarının, ticaret erbabının olduğu bir memleket. Gel gör ki, cari fazla vermesine rağmen, ülke ekonomisine katkısına rağmen, 8. büyükşehir olmasına rağmen ben size söyleyeyim; Ankara'dan Kayseri gözükmüyor kardeşim. Kayseri yok. Kayseri lobisine de rastlamadım. Şimdi bizim Bursa'yı tamam gözden çıkarmışlar, hızlı tren yok. Sivas'a giden hızlı tren Kayseri'ye gelmemiş. Her yere otobanla gidiyoruz aşağıdan Adana tarafından, Kayseri gözden çıkarılmış, otoban yok. Kayseri'de kişi başına düşen gelir Türkiye ortalamasının yaklaşık yüzde 17 altında. Muhtemelen iktidar şöyle bakıyor: Esnaf çok dertli, kapanan iş yerleri fazla, konkordatolar tam 5 katına çıkmış. Tek tek anlaşılabilir, anlatılabilir, işin içinde olan bizim burada yöneticilerimiz var. İşin özeti şu: İktidar diyor ki; 'Kayseri'de sorun var mı?' diyor. Onlar da diyor ki; 'Efendim Kayseri bizde, sorun yok.'” ifadelerini kullandı.