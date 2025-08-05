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Kayserili çalıştırıcı Ferhat Timoçin, Kilis ekibiyle anlaştı

Kayserili teknik direktör Ferhat Timoçin 3'üncü Lig takımlarından Kilis Belediyespor ile anlaştı. Timoçin'in ekibinde Kayserili Atletik Performans antrenörü Mehmet Akif Kurt da yer aldı.

Kayserili çalıştırıcı Ferhat Timoçin, Kilis ekibiyle anlaştı

Son olarak Erciyes 38 FK’da görev yapan Kayserili teknik direktör Ferhat Timoçin, 2025 – 2026 sezonu öncesi Kilis Belediyespor ile anlaştı. Kayseri’yi 3’üncü Lig’de temsil eden Erciyes 38 FK ile aynı grupta yer alan Kilis Belediyespor’un önümüzdeki hafta sezonu açması bekleniyor. Timoçin’in ekibinde Kayserili Atletik Performans antrenörü Mehmet Akif Kurt da yer aldı.

Haber Merkezi

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