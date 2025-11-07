Kayserili çiftçilere 28 milyon 568 bin lira tarımsal destek ödemesi
Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplara yatırılacağını duyurdu. 25 milyon 298 bin lira Çiğ Süt Desteği ve 3 milyon 270 bin lira Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği olmak üzere toplam 28 milyon 568 bin lira destek ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başladığı duyurdu.