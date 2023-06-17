Kayserili Cimnastikçiler Melih ve Emir, Macaristan yolcusu

Türkiye Olimpiyata Hazırlık Merkezi (TOHM) Kayseri Takımı sporcularından Melih Dumlu ve Hüseyin Emir Cünedioğlu Macaristan’ın ev sahipliğinde yapılan artistik cimnastik turnuvasına katıldı.

TOHM Kayseri Cimnastik sporcularımız Melih Dumlu ve Hüseyin Emir Cünedioğlu dün başlayan ve yarın sona erecek olan turnuvaya katıldı. İki sporcu Macaristan’ın Budapeşte kentinde yapılan Artistik Cimnastik Uluslararası Turnuva’da ülkemizi temsil ediyor.