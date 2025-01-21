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Kayserili Cimnastikçiler milli takım kampına katıldı.

Kayseri Türkiye Olimpiyata Hazırlık Merkezi (TOHM) Cimnastik takımı sporcuları Melih Dumlu, Hüseyin Emir Cünedioğlu, Mehmet Eren Kökoğlu ve antrenör Baran Atay milli takım kampına katıldı.

Kayserili Cimnastikçiler milli takım kampına katıldı.

Bolu ev sahipliğinde 19 Ocak’ta başlayan ve 25 Ocak tarihinde sona erecek olan Genç Erkekler Milli Takım Hazırlık Kampı devam ediyor. Bolu Murat Canbaş Cimnastik Salonu’nda yapılan kampa  Kayseri Cimnastik TOHM sporcuları Melih Dumlu, Hüseyin Emir Cünedioğlu ve Mehmet Eren Kökoğlu ile Milli Takım antrenörü Baran Atay katıldı.

Haber Merkezi

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