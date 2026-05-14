Kayserili Cimnastikçilerden Türkiye 3'üncülüğü
Bolu'da 13–15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Artistik Cimnastik Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili sporcular takım halinde Türkiye 3'üncüsü oldu.
Kayserili Cimnastikçilerden Türkiye 3’üncülüğü
(RHA)- Bolu’da 13–15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Artistik Cimnastik Okul Sporları Türkiye Şampiyonası’nda Kayserili sporcular takım halinde Türkiye 3’üncüsü oldu.
Gençler kategorisinde mücadele eden Kayseri SEM sporcuları Hüseyin Emir Cünedioğlu, Hüsnü Aktaş ve Onurhan Demir, takım halinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Üst düzey rekabetin yaşandığı şampiyonada elde edilen derece, sevinçle karşılandı. Yetkililer, derece elde eden sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.