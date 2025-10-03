Kayserili Dağcılar Aladağlar’da zirveye başarıyla ulaştı

  • Haberler
Kayseri Dağcılık İhtisas Spor Kulübü sporcuları Aladağlar'da gerçekleştirilen faaliyetlerde iki ayrı zirveye başarıyla ulaştı.

Kayseri Dağcılık İhtisas Spor Kulübü sporcuları Aladağlar’da gerçekleştirdikleri faaliyetlerde iki ayrı zirveye başarıyla ulaştı.

Kulüp üyelerinden İsmet Malkoç, 3 bin 757 metre yüksekliğindeki Büyük Demirkazık Zirvesi’ne solo tırmanış yaparak güvenli bir şekilde Karayalak kamp alanına döndü ve faaliyeti sorunsuz tamamladı. Aynı gün diğer sporculardan Gülcan Durmaz, Ümran Özmen, İbrahim Dişçeken, Cemal Akyüz ve Mustafa Karaahmet, 3 bin 580 metre yüksekliğindeki Sulağan Kaya Zirvesi’ne başarılı bir şekilde ulaşarak dönüşlerini gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada, “Her iki zirve faaliyeti de sorunsuz tamamlanmış olup, sporcularımızı göstermiş oldukları özveri, disiplin ve başarılarından dolayı tebrik ediyor; emeği geçen tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz” denildi.

Haber Merkezi

