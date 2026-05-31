Kayserili Dağcılar Bayram Tatilini Zirvede Geçirdi

Kayserili 5 dağcı, Kurban Bayramı tatilini Orta Toros Dağları'nda zirve tırmanışları yaparak değerlendirdi. Dağcılar, Tomarza ilçesi sınırlarında bulunan 7 ayrı zirveye de ulaşmayı başardı.

(RHA)- Kayserili 5 dağcı, Kurban Bayramı tatilini Orta Toros Dağları'nda zirve tırmanışları yaparak değerlendirdi. Dağcılar, Tomarza ilçesi sınırlarında bulunan 7 ayrı zirveye de ulaşmayı başardı.

Dağcılık faaliyetine rehber Hakan Ayverdi öncülüğünde Yakup Altunbaş, Recep Kapan, Tarık Konak ve Emin Altay katıldı. Ekip, Kürebel, Sarıkay Başı, Saydaş Dağı, Corlavık, Büyük Sığ Dağı, Deliktaş ve Kızılgöl zirvelerine tırmanış gerçekleştirdi.
Faaliyet hakkında bilgi veren rehber dağcı Hakan Ayverdi, “Kayseri’den bayram günü gece saat 03.00’te hareket ettik. Aslantaş Köyü’nü yaklaşık 2 kilometre geçtikten sonra aracımızı bırakarak hazırlıklarımızı tamamladık. Hava rüzgarlı ve soğuktu. Tırmanışa 5 kişi başladık. Faaliyet boyunca 7 zirveye ulaştık. Toplam 1300 metre irtifa kazandık ve 15,27 kilometre yürüyüş gerçekleştirdik. Parkurun zorluk derecesi orta seviyedeydi” dedi.Başarıyla tamamlanan faaliyet sonunda dağcılar, Orta Toroslar’ın eşsiz doğa manzaraları eşliğinde bayram tatilini spor yaparak değerlendirmiş oldu.
 

